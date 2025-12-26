26日の外国為替市場のドル円相場は午後2時時点で1ドル＝156円16銭前後と、前日午後5時時点に比べ9銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝184円01銭前後と24銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース