県内は26日、寒気の影響で8つの地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。 午前9時頃の佐世保市内。雪で屋根が白く染まり、車にもうっすらと積もっています。 最低気温3.1℃を観測した長崎市内でも雪が降っていました。 (茨城から) 「何か月かいるがきょうが一番寒い」 長崎市内では25日、平年より14日、去年より6日遅く初雪を観測。雲仙岳や対馬市など8つの地点では今シーズン一番の冷え込みとなりました。