長崎の冬の風物詩、長崎ランタンフェスティバルの概要が26日、発表されました。 実行委員会は26日、長崎ランタンフェスティバルの開幕日について、来年以降2月の第1金曜日に固定すると発表しました。 来年は2月6日から23日までの18日間で、約1万5000個のランタンやオブジェがまちを彩ります。 （長崎ランタンフェスティバル実行委員会 張 仁春 幹事長） 「今年は2年ぶりに新型オブジェを制作することできた」 馬と龍をモチ