加齢とともに起こりうる“きこえの変化”。今回、世界トップクラスのシェアを持つデンマークの補聴器メーカー・GNヒアリングジャパンが、日本とデンマークの50〜79歳の男女計200人(各国100人ずつ)を対象に「きこえに対する意識調査」を実施したところ、日本とデンマークではその受け止め方や行動に驚くほど違いがあることがわかった。【画像】「音が聞き取りづらいことに気づいたとき、誰に相談するか」の調査結果