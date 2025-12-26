2025年12月25日、韓国メディア・週間朝鮮は日本の1人当たり国内総生産（GDP）が主要先進国の中でさらに順位を下げ、韓国との順位差が拡大したと報じた。日本の内閣府が23日に発表した統計によると、24年の日本の1人当たりGDPはドル換算で3万3785ドル（約500万円）となり、前年より4．3％減少した。これにより、日本は経済協力開発機構（OECD）加盟38カ国中24位に後退し、前年の22位から順位を2ランク落とした。一方、韓国の1人当た