26日未明、島原市で2階建て住宅が全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が発見されました。 26日午前3時半頃、島原市湊道で「住宅が燃えている。炎が上がっている」と付近の住民から消防に通報がありました。 この火事で山村 イサ子さん(75)の木造2階建て住宅が全焼し、火は約3時間半後に消し止められましたが、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 警察によりますと、この家には山村さんが1人で暮らしていましたが、現在