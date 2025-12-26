人民元の対ドル為替レートは上昇の勢いを維持しており、12月25日にはオフショア人民元が2024年9月以来初めて1ドル＝7元の大台を突破しました。業界では、年末から春節（旧正月、2026年は2月17日）前にかけての季節的な元買い外貨売りの需要が集中して出現していることや、米国の中央銀行にあたる連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観測を背景にドルが下落し、非ドル通貨が受動的に上昇したことなどが、人民元の緩やかな上昇を