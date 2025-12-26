日本市場に投入されることなく、1代限りでひっそりと終焉を迎えることになります。詳細は以下から。◆Galaxy S25 Edgeの後継機が立ち消えに海外メディアの報道によると、SamsungはGalaxy S25 Edgeの後継モデル開発を完全に中止したことが韓国で報じられたそうです。これはかねてから報じられてきた『Galaxy S26 Edgeの開発を打ち切り、廃盤になる予定だったGalaxy S26+を復活させる』という内容を裏付けるもの。SamsungはGalaxy S2