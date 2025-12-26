「バドミントン・全日本総合選手権」（２６日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）混合ダブルス日本代表の緑川大輝（２５）＝ＮＴＴ東日本＝が、取材に応じた。斎藤夏（２５）＝ＰＬＥＮＴＹＧＬＯＢＡＬＬＩＮＸ＝とのペア解散の経緯について「もともと感じていたものも少しあって、それが重なった。松山さんからオファーを頂いて、自分と監督と話し合って協議した結果という感じ。（斎藤）夏とは直接話したりもしたので、内容は分