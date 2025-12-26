来年度の国の予算案が先ほど閣議決定されました。高市政権で初めてとなる当初予算案は、過去最大だった今年度を7兆円以上上回り122兆3092億円となりました。【映像】来年度の予算案歳出は、医療・介護などの社会保障費が39兆円を超え、防衛費はおよそ9兆円、国債の返済や利払いに充てる国債費も金利の上昇を受け、31兆円を超えます。歳入では、税収を過去最大のおよそ84兆円と見込みますが、それでも足りない分は国債を30兆