生成AIが世の中に衝撃をもたらして約3年。好むと好まざるとにかかわらず、その影響を受けずにいることは困難だ。各サービスが切磋琢磨しながら進化を遂げる中で、マイクロソフトが提供している Copilot は、定期的にスクリーンショットをとることで過去の作業内容から任意のキーワードで探し出せる「Recall（リコール）」など、独創的な機能を提供してきた。Copilot