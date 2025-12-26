ダスキンが運営するミスタードーナツが監修し、アダストリアが展開するLEPSIM(レプシィム)が販売するコラボレーションアイテムが、2026年1月9日からLEPSIM(レプシィム)の店舗、アダストリアの公式WEBストアなどで販売される。ミスタードーナツ×LEPSIM(レプシィム)LEPSIM(レプシィム)は30代〜40代を中心に幅広い年代の女性に支持されているブランド。今回のコラボレーションでは人気ドーナツやドリンクのイラストパーカーをはじめ