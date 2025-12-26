1.5億円の脱税疑惑で在宅起訴されたことが報じられているインフルエンサーの「宮崎麗果」こと黒木麗香氏の元夫で、起業家でヒップホップアーティストの田中雄士氏が2025年12月25日にXを更新。自身が払っていた養育費を「もらってない事にされてた」と明かした。本人にはエール黒木氏は、虚偽の領収書で架空の業務委託費を計上し、5億円近くの所得を隠すなどして約1億5700万円を脱税した罪などで東京地検特捜部に在宅起訴されていた