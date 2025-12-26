崎陽軒は2026年2月1日から、「シウマイ弁当」など計123品目を値上げすると発表した。看板商品の「シウマイ弁当」は、現在の1070円から1180円（税込み）に。そのほか「横濱チャーハン」は780円から890円（税込み）、「お赤飯シウマイ弁当」は1170円から1280円（税込み）など、シウマイ類も「ポケットシウマイ」が350円から370円（税込み）、「真空パックシウマイ15個入り」が700円から740円（税込み）、「えびシウマイ」が800円から