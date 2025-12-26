宅地建物取引士に合格したグラビアアイドルが、新たな国家資格に合格したことを報告した。２６日にインスタグラムで「賃貸不動産経営管理士宅建終わってから２週間で独学で勉強し宅建と同じく５問免除なしで一発合格しました！！」とつづったのは、グラビアで活動する天月愛。「今回合格率は２９・５％でした。手ごたえなかったから嬉しい」と喜び、「結婚もできない恋人もできない学歴も、お金もないそんな私でも、宣