東京上野の「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」から、冬季限定メニューが登場！選べるアフタヌーンティーや韓国風ワッフル、ショコラとベリーのハニトーなどが展開されています☆ サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ「冬季限定メニュー 2025-2026」 提供期間：提供中〜2026年2月末頃 季節ごとに、上野の自然とリンクした装飾が店内を彩る「サンリオキャラクターズ ガーデンカフェ」かわいい「サン