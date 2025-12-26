ロケッツ戦で競り合うレーカーズの八村塁＝25日、ロサンゼルス（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは25日、各地で行われ、右脚付け根を痛めていたレーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのロケッツ戦に3試合ぶりに出場し、先発で27分42秒プレーして無得点、2リバウンドだった。チームは96―119で3連敗を喫し、19勝10敗となった。