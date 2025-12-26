日本ハムは26日、エスコンフィールド北海道で仕事納めを迎えた。2年連続のパ・リーグ2位で、小村球団社長は来季へ向け「みんなで力を合わせ、優勝を目指していきたい」と語った。開業3年目の本拠地球場は試合開催日以外も活況を呈した。商業施設やイベントが充実し、これまで合計で約1200万人が訪れたという。小村氏は「エスコンも普通のサービスでは満足できなくなっている。進化を止めずに頑張っていく」と意欲的だった。