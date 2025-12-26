高級腕時計を持ち主から預かり、使いたい人に貸し出すシェアリングサービス「トケマッチ」をめぐり、国際手配されていた元代表の男が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】「トケマッチ」運営会社元代表の男（44）を逮捕高級腕時計シェアリングサービスで預かった腕時計 時価総額1500万円以上詐取か 警視庁詐欺の疑いで逮捕されたのは、「トケマッチ」の運営会社「ネオリバース」の元代表、福原敬済容疑者（44）です