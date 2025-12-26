三菱食品は設立100周年を記念し、グループ社員713人が参加したたすきリレー動画が、このほどギネス世界記録に認定された。12月8日にギネス世界記録公式認定証の授与式が本社で行われた。同社の経営計画「MS Vision2030」で掲げる「つぎの100年へ、食が創造する未来へ、たすきをつなぐ」を体現する取り組みとして、社員一人ひとりが「食に対する想い」を語りながら、「たすきをかけて渡していく最大のオンラインビデオチェーン