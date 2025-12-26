新潟県内82蔵が集結する日本酒試飲イベント「にいがた酒の陣2026」が3月7〜8日に新潟市の朱鷺メッセで開催される。キャッチコピーは「語りたい、味がある。」。銘酒を試飲しながら蔵人との交流も楽しめる。主催は「にいがた酒の陣実行委員会」（新潟県酒造協同組合・新潟県酒造組合・新潟市）、特別協賛はJA全農にいがた、後援は新潟県。2日間で全4回（1クール3時間）の完全入れ替え制。入場者数は各回5000人・合計2万人（25年