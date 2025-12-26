ガンバ大阪は26日、サンフレッチェ広島から満田誠が完全移籍にて加入することを発表した。現在26歳の満田はユース時代から広島に在籍。その後流通経済大を経て2022年にトップチームに加入した。そんななか、2025シーズン序盤に出場機会を減らすとガンバへの期限付き移籍を決断。ガンバではリーグ戦35試合に出場し2ゴール。チャンスクリエイト数ではダントツでチームトップとなる「61回」（2位は半田陸で46回）を記録しており、ガン