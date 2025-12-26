お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が24日と26日に自身のアメブロを更新。家族でのクリスマス旅行で和歌山のブランド牛を堪能したことを報告した。24日のブログで、小原は「加太温泉 加太海月に到着しました」と報告。道中で寝てしまい不機嫌だったという娘・こうめちゃんが、菓子のつかみ取りで「瞬時にご機嫌に」なったという微笑ましいエピソードを明かした。また、宿泊先の部屋からの眺めや部屋風呂を紹介し「私にとって