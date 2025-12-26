女優の加賀まりこ（82）が、25日放送のフジテレビ系「池上彰＆加藤浩次昭和100年SP決定的映像！心に刻まれた100人」（午後6時30分）に出演。1989年に40歳で逝去した俳優松田優作さんについて語った。番組の「心に刻まれた100人」で松田さんは60位。共演経験のある加賀は「この人と一緒の場面を撮っている時は、監督の『カット』の声がかかってほしくないの」。それを聞き、俳優高橋克実（64）らほかのゲストは「え〜！」と声を上げ