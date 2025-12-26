タレントのタモリ（80）が26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。かつて大物俳優の隣人だったことを明かされる場面があった。福岡出身のタモリは上京し、最初に住んだのは「都立大学（駅の近辺）です」と東京都目黒区だったと打ち明けた。「友達がいて、そのアパートにとりあえず東京のこと分からないんで転がり込んで。そこで3カ月か4カ月過ごしましたね」と振り返った。番組では、俳優の鹿