タレント加藤浩次（56）が、自身が進行役を務める25日放送のフジテレビ系「池上彰＆加藤浩次昭和100年SP決定的映像！心に刻まれた100人」（午後6時30分）に出演。2019年に79歳で逝去したロック歌手の内田裕也さんとのエピソードを話した。加藤は「内田裕也さんから電話があったことがあるんですよ」と話し始めた。「（番組で）VTRが出て、風貌が『ホーンテッドマンションみたいだな』みたいなことを言ったんですよ」。すると、その