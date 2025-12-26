年間のボーナスが合計100万円ぐらいあると「自分は恵まれているほうなのだろうか？」と気になるものかもしれません。「中小企業」では、ボーナスがゼロというケースもあるため、夏冬合わせて大台の100万円に達しているのは十分なのでしょうか。 本記事では、厚生労働省などの統計データから、年間100万円という支給額が客観的に見て「勝ち組」と呼べるのかを検証します。また、安定して高いボー