巨人は２６日、レッドソックス傘下３Ａのブライアン・マタ投手（２６）と選手契約を結ぶことについて合意したことを発表した。マタはベネズエラ出身で身長１９１センチ、体重１０１キロ、右投右打。最速は１００マイル（約１６１キロ）を誇る。プロデビュー後、１０年間でメジャー経験はなく、マイナーで通算１５０試合（うち１０１試合で先発）に登板し、通算防御率３・６７。今季は全てリリーフで４２試合に登板し、３勝３