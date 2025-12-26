来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場予定の日本代表選手8人が26日に発表され、侍ジャパンの井端弘和監督（50）が都内で取材に応じた。【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦メジャー組では大谷翔平（31、ドジャース）、初出場の菊池雄星（34、エンゼルス）、3度目出場の松井裕樹（30、パドレス）が先行で発表された。井端監督はMLBウインタ