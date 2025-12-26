林総務大臣は、去年の衆議院選挙で選挙事務所が支払った労務費について、実態のない13人分を削除し、収支報告書を訂正したとして謝罪しました。去年の衆議院選挙で、林総務大臣の事務所は、ポスターの維持・管理などの名目であわせて316万円の「労務費」を支払ったとしていました。林総務大臣はきょうの会見で、選挙運動費用の収支報告書を訂正したことを明らかにし、13人に支払った13万円分の労務費について報告書から削除しまし