脚本家で女性初の横綱審議委員も務めた内館牧子さんが、急性左心不全で亡くなっていたことがわかりました。77歳でした。内館牧子さんの事務所によりますと、内館さんは今月17日に亡くなり、葬儀は近親者のみで既に執り行ったということです。事務所は、来年の春にお別れの会を行う予定だとしています。内館さんは、1992年度の第一回橋田賞を受賞するなどしたほか、女性初の横綱審議会委員を務めました。