ロックバンドRIZEが26日、公式サイトを更新。ボーカルJESSE（45）の療養に伴い、2026年1月より当面の間、ライブ活動を休止すると発表した。公式サイトでは「弊社所属バンド・RIZE／The BONEZのVo. JESSEにつきまして2026年1月より当面の間すべてのライブ活動を休止する運びとなりました」と報告し、「これまで全身全霊でステージに臨んで参りましたがライブ活動が続く中、身体の負傷が続き医師の診断の結果、長期療養が必要との