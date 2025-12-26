新潟地方気象台は26日午後1時38分、上・中越に大雪警報を発表しました。上越・中越では、26日夕方から26日夜遅くまで大雪に警戒してください。また中越、上越では26日夕方まで、下越、佐渡では27日未明まで、高波に警戒してください。上・中・下越・佐渡には波浪警報が発表されています。大雪警報が発表されているのは以下の9市です。【大雪警報】柏崎市十日町市魚沼市南魚沼市湯沢町津南町糸魚川市妙高市上越市