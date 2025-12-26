中国では現在、文化観光産業が地方経済の成長を後押しする重要なエンジンとなっています。最新の統計によると、四川省、貴州省、江蘇省、浙江省、雲南省、河北省、広東省、江西省、湖南省、広西チワン族自治区、河南省、山東省の12の省・自治区では2024年末までに、観光総収入がいずれも1兆元（約22兆円）の大台を上回ったことが分かりました。中国南西部にある四川省の国内観光客数は2024年に延べ11億1900万人に達し、観光総収入