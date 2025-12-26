NPBエンタープライズは26日、2026年 3月開催予定の「2026 WORLD BASEBALL CLASSICTM」に出場する侍ジャパンの出場予定選手を一部決定したと発表した。▼ 侍ジャパン選出選手コメント1松井 裕樹（パドレス)「侍ジャパンに選出していただいたこと、光栄に思います。大会ではチームの優勝のためにいつでもどこでも投げるつもりで準備したいと思っています」14伊藤大海（日本ハム）「代表メンバーに選出していただき、大変光栄で