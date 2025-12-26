¡Ö¥ä¥Ð¤¤!Ïª½Ð¤·¤¹¤®!¡×¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÎÀ¼ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¿ô¡¹¤Î¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬?·ã¥ì¥¢?¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¡¢¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥á¥ê¥¯¥ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿Á´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï»ÔÂ¼¼ÓÌï¹á¡£²¦Æ»¤ÎÀÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿¿¤ÃÀÄ¤ÎÄÁ¤·¤¤°áÁõ¤Ç¡¢¥ß¥Ë¾æ»Ñ¤Î»ÔÂ¼¤¬¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤êµÓ¤òÁÈ¤à¤Ê¤É¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¡Ä¤³¤ì¤Ï¡Ä¡×¡Ö