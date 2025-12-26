野球日本代表の井端弘和監督は26日、来年3月に開催される国・地域別対抗戦、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表として、米大リーグ、ドジャースの大谷翔平、エンゼルスの菊池雄星投手、パドレスの松井裕樹投手ら8選手を発表した。大谷は世界一に輝いた前回大会以来、2度目の出場。日本プロ野球からは日本ハムの伊藤大海、巨人の大勢、ロッテの種市篤暉、西武の平良海馬、阪神の石井大智が選ばれた。今回