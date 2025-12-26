RB大宮アルディージャは12月26日、富山貴光が2025シーズンをもって現役を引退することを発表した。早稲田大を卒業後の2013年、大宮でプロキャリアをスタート。16年にサガン鳥栖に移籍して以降、アルビレックス新潟やギラヴァンツ北九州でもプレー。J通算286試合・38得点。J１では79試合・８得点、J２では196試合・29得点、J３では11試合・１得点を記録した。34歳FWは、大宮の公式サイトを通じて引退を報告。「現役生活13年、