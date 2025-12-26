俳優の天海祐希と小日向文世が、12月25日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。ドラマ『緊急取調室』で12年にわたり共演してきた2人が、それぞれの『徹子の部屋』初登場時の映像に言及した。【映像】天海祐希、29年前の姿天海は1996年、当時29歳の時の出演映像が紹介された。宝塚歌劇団のトップスターを退団してほぼ1年という時期。東京の下町で育ち、兄弟とプロレスごっこに明け暮れたやんちゃな幼少期に触れ、「小