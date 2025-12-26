脚本家の内館牧子さんが亡くなったことがわかりました。77歳でした。【映像】生前の内館牧子さん所属事務所によりますと内館さんは17日、急性左心不全で東京都内の病院で亡くなりました。内館さんは秋田県出身で、1988年にドラマ「バラ」で脚本家デビューし、1993年には、NHKの連続テレビ小説「ひらり」で第1回の橋田賞を受賞しました。また、2000年からおよそ10年間、女性として初めて横綱審議委員会の委員を務めました。