お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が25日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。自身の失礼な言動で10年近く共演NGとなった大先輩を明かした。番組では「芸人人生で怒られたことはあるか？」が話題となり、ジュニアは「1回だけある。それは100％俺が悪い」と先輩を怒らせた出来事を振り返った。続けて「それこそ、ハタチぐらいやったかな？当時、三枝師匠と対談みたいな」と桂