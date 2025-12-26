◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦（２７日・愛知県国際展示場）前日計量が２６日、試合会場で行われた。初防衛戦に臨む王者・矢吹正道（緑）、同級１位の挑戦者で元ＩＢＦ世界ライトフライ級王者のフェリックス・アルバラード（ニカラグア）ともに５０・７キロで一発クリア。両者は２７日、当日計量を経て、グラブを交える。ともに右ボクサーファイター。通算成績は３３歳の矢