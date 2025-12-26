小学５、６年生の選抜チームによる軟式野球の大会「ＮＰＢジュニアトーナメントＫＯＮＡＭＩＣＵＰ２０２５」（２６日〜２９日・神宮球場・横浜スタジアム）が２６日に開幕。大会１日目第２試合（横浜スタジアム）では、千葉ロッテマリーンズジュニアがオリックスバファローズジュニアを４―３の逆転サヨナラで下し、白星発進を飾った。小林宏之監督は「子どもたちは思ったよりも緊張していた。（結成当初は）声が出ないチ