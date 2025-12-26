ＴＢＳの田村真子アナウンサーが２６日に結婚を発表した。お相手は一般男性という。同局系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）のＭＣでブレイクした２９歳。オリコンの「好きな女性アナウンサーランキング」で２年連続１位に輝いた人気アナのゴールインに、同僚アナウンサーだけでなく多くのタレントから祝福が寄せられた。田村アナは同日朝に自身のインスタグラムで結婚を発表。コメント欄には祝福が殺到した。田村アナの