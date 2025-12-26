大阪・新世界のシンボル「通天閣」（大阪市浪速区）で12月26日、年末恒例「干支（えと）の引き継ぎ式」が開かれた。恒例 通天閣「干支の引継ぎ式」ヘビとウマがご対面…＜2025年12月26日 午前9時20分 大阪市浪速区・通天閣＞干支の動物どうし、ステージ上でうまく対面できるかは“時の運”＜2025年12月26日 午前9時15分 大阪市浪速区・通天閣＞ 1956（昭和31）年から続く「干支の引継ぎ式」は、その年と翌年の干支にちなんだ動物