157.57エンベロープ1%上限（10日間） 157.24ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 156.14現値 156.09一目均衡表・転換線 156.07一目均衡表・基準線 156.0110日移動平均 155.8821日移動平均 154.70一目均衡表・雲（上限） 154.53ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 154.45エンベロープ1%下限（10日間） 151.72100日移動平均 151.69一目均衡表・雲（下限） 148.6