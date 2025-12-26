内館牧子さん 2013年撮影 秋田市出身の脚本家・内館牧子さんが亡くなったことがわかりました。７７歳でした。 所属事務所によりますと、内館さんは１７日、急性左心不全で東京都内の病院で亡くなりました。 内館さんは、２０００年からおよそ１０年間、女性として初めて横綱審議委員会の委員を務めました。