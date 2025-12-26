2025年に値上げされた食品は前の年より6割増え2万品目以上にのぼりました。2026年もひと月に1000品目を超える値上げが続く可能性があります。2026年1月、順次、値上げするのは、Jーオイルミルズのキャノーラ油や日清オイリオグループのドレッシングの一部などです。帝国データバンクによりますと、ことしの食品の値上げ品目数は2万609となり、去年に比べ64.6％増え、大幅に増加しました。帝国データバンクは、実質賃金の減少など