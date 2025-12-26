メイプル超合金カズレーザー（41）が26日までに、ぺこぱ松陰寺太勇（42）とのYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」を更新。21日に決勝が行われた漫才日本一決定戦「M−1グランプリ」について話した。松陰寺が「誰が一番面白かった？」と聞かれると、カズレーザーは「俺、優勝は真空（ジェシカ）かなと思いました」と答えた。ただ「でも真空はミスがあったんで、つかみで失敗したなって思いましたね」と続けた。