東北電力ネットワークによりますと、鹿角市花輪の一部地域の約300軒で発生していた停電は解消しました。県内では、北秋田市阿仁の一部地域の約400軒でも26日午前9時半ごろから停電が続いています。北秋田市の停電は、雪などによる倒木や樹木の接触が原因とみられていますが、復旧の見通しはわかっていません。